RGE 308/2016. In Messina (ME), Via Comunale Santo Bordonaro 18A – Lotto UNICO: Appartamento case IACP al piano 5 composto da pranzo-soggiorno con angolo cottura, un vano, bagno, disimpegno e balcone. Superficie commerciale complessiva pari a 51,60 mq in mediocre stato di conservazione. PREZZO BASE Euro 15.750,00. Offerta minima Euro 11.812,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 12/12/2023 ore 17:00 presso studio del professionista delegato in Santa Teresa di Riva (ME), Via Regina Margherita n. 567. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Dott. Arpi Gianni 3454228595, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

