RGE 3/2021. In Villafranca Tirrena (ME), Via Stefano Saccà 30 – Lotto 1: locale garage composto da un vano per il ricovero di automezzi, dotato di servizi igienici, posto a piano terra corpo “A”, di complessiva superficie lorda di mq. 36. PREZZO BASE Euro 18.863,20. Offerta minima Euro 14.147,40. Rilancio minimo in aumento Euro 900,00. In Villafranca Tirrena (ME), via Stefano Saccà 30 – Lotto 2: locale deposito composto da un unico vano, posto al piano terra corpo “A”, di complessiva superficie lorda di 16 mq. PREZZO BASE Euro 5.814,00. Offerta minima Euro 4.360,50. Rilancio minimo in aumento Euro 250,00. In Villafranca Tirrena (ME), via Stefano Saccà 30 – Lotto 3: locale deposito carrabile composto da un unico vano, posto al piano terra corpo “A”, di complessiva superficie lorda di 88,50 mq. PREZZO BASE Euro 50.024,63. Offerta minima Euro 37.518,47. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Villafranca Tirrena (ME), via Stefano Saccà 30 – Lotto 4: locale garage composto da un unico vano, posto al piano terra, corpo “B”, di complessiva superficie lorda di 41 mq. PREZZO BASE Euro 23.175,25. Offerta minima Euro 17.381,44. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Villafranca Tirrena (ME), via Stefano Saccà 30 – Lotto 5: appartamento per civile abitazione posto al primo piano del corpo “A”, composto da un ingresso a corridoio, un salone, una camera matrimoniale, una camera singola e un servizio igienico munito di finestra. PREZZO BASE Euro 69.323,88. Offerta minima Euro 51.992,91. Rilancio minimo in aumento Euro 3.200,00. In Villafranca Tirrena (ME), via Stefano Saccà 30 – Lotto 6: appartamento per civile abitazione posto al secondo piano del corpo “A”, composto da un ingresso su salone/pranzo con angolo cottura, un disimpegno/corridoio, ripostiglio, w.c., camera matrimoniale, n.2 camere singole e un bagno. PREZZO BASE Euro 79.125,31. Offerta minima Euro 59.343,98. Rilancio minimo in aumento Euro 3.500,00. In Villafranca Tirrena (ME), via Stefano Saccà 30 – Lotto 7: appartamento per civile abitazione posto al secondo piano del corpo “A” dell’edificio, composto da un ingresso su salone, una cucina/pranzo, un disimpegno, ripostiglio, w.c., camera matrimoniale con armadio, camera singola, bagno. PREZZO BASE Euro 101.018,25. Offerta minima Euro 75.763,69. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. In Villafranca Tirrena (ME), via Stefano Saccà 30 – Lotto 8: appartamento per civile abitazione posto al piano primo del corpo “B”, composto da un ingresso, salone, disimpegno, bagno, cucina, n.2 camere singole, ripostiglio, w.c., camera matrimoniale. PREZZO BASE Euro 134.997,85. Offerta minima Euro 101.248,39. Rilancio minimo in aumento Euro 6.500,00. In Villafranca Tirrena (ME), via Stefano Saccà 30 – Lotto 9: appartamento per civile abitazione posto al piano terzo del corpo “A”, composto da un ingresso su salone/pranzo dotato di angolo cottura, disimpegno, ripostiglio, w.c., camera matrimoniale con cabina armadio, camera singola e bagno, n. 2 balconi, ballatoio di pertinenza antistante l’ingresso dell’abitazione. PREZZO BASE Euro 97.529,85. Offerta minima Euro 73.147,39. Rilancio minimo in aumento Euro 4.500,00. In Villafranca Tirrena (ME), via Stefano Saccà 30 – Lotto 10: appartamento per civile abitazione posto al piano terzo del corpo “B”, composto da un ingresso/salone, cucina, disimpegno, bagno, due camere singole, ripostiglio, w.c. PREZZO BASE Euro 111.685,33. Offerta minima Euro 83.764,00. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. In Villafranca Tirrena (ME), via Stefano Saccà 30 – Lotto 11: lastrico solare al piano quarto del corpo “B”, composto da uno spazio contornato da balaustre e una mensola in c.a. priva di parapetto, posto al quarto piano del corpo “B” del fabbricato. PREZZO BASE Euro 1.969,49. Offerta minima Euro 1.477,12. Rilancio minimo in aumento Euro 90,00. In Villafranca Tirrena (ME), via Stefano Saccà 30 – Lotto 12: autorimessa coperta posta al piano terra del corpo “A”, composto da uno spazio per ricovero e manovra delle autovetture superficie catastale 13 mq. PREZZO BASE Euro 4.542,19. Offerta minima Euro 3.406,64. Rilancio minimo in aumento Euro 200,00. In Villafranca Tirrena (ME), via Stefano Saccà 30 – Lotto 13: autorimessa coperta, composto da uno spazio per ricovero e manovra delle autovetture, posto al piano terra del corpo “A”, consistenza 14 mq. PREZZO BASE Euro 4.905,56. Offerta minima Euro 3.679,17. Rilancio minimo in aumento Euro 240,00. In Villafranca Tirrena (ME), via Stefano Saccà 30 – Lotto 14: autorimessa coperta composto da uno spazio per ricovero e manovra delle autovetture, posto al piano terra del corpo “A”, superficie catastale 9 mq. PREZZO BASE Euro 3.125,03. Offerta minima Euro 2.343,77. Rilancio minimo in aumento Euro 150,00. In Villafranca Tirrena (ME), via Stefano Saccà 30 – Lotto 15: autorimessa scoperta posta al piano primo del corpo “A”, composta da uno spazio per ricovero e manovra delle autovetture superficie catastale 13 mq. PREZZO BASE Euro 2.071,24. Offerta minima Euro 1.553,43. Rilancio minimo in aumento Euro 100,00. In Villafranca Tirrena (ME), via Stefano Saccà 30 – Lotto 16: autorimessa coperta sita in Villafranca Tirrena (ME), via Stefano Saccà, 30, posta al piano terra del corpo “B”, composta da uno spazio per ricovero e manovra delle autovetture, superficie catastale 15 mq. PREZZO BASE Euro 5.287,10. Offerta minima Euro 3.965,33. Rilancio minimo in aumento Euro 250,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona telematica 08/02/2023 ore 10:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Burgio Danilo 0903697630, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

