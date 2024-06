RGE 296/2018. In Messina (ME), Via 137 D snc, quartiere Rione Giostra – Lotto 1: Appartamento della superficie commerciale di 83,00 mq. composto da una spaziosa zona giorno con angolo cottura, due camere letto, bagno e ripostiglio. Il soggiorno è dotato di balcone, tutti i vani sono muniti di aperture finestrate. PREZZO BASE Euro 44.608,00. Offerta minima Euro 33.456,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Asta senza Incanto 24/09/2024 ore 16:00 presso studio professionale del delegato alla vendita, sito in Messina, Via Mamertini, n. 17, is. 106. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Brancato Michele 3470797405, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

