RGE 277/2015. In Messina (ME), via Bolivia 3 – Lotto UNICO: appartamento terzo piano superficie mq 96,34, composto da quattro vani più cucina e bagno. Immobile costruito nel 1953, altezza interna m. 2,80. PREZZO BASE Euro 39.200,00. Offerta minima Euro 29.400,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 17/01/2024 ore 17:00 presso Studio del delegato in Messina via Degli Amici n. 6, piano 1. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Siciliano Francesco 0909430373, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

