ROCCAVALDINA (ME) – VIA REGINA MARGHERITA, 19 – PIENA PROPRIETÀ, PER LA QUOTA DI 1000/1000, DI UNA ABITAZIONE INDIPENDENTE della superficie commerciale di 175,12 mq. L’unità immobiliare si sviluppa su 3 livelli, ovvero piano seminterrato, piano terreno e piano primo, realizzato con struttura portante intelaiata in c.a., non risulta essere dotato di finiture di pregio, attualmente libera. L’immobile è stato oggetto di una ristrutturazione mai completata, per tale motivo non risulta mai essere stato abitato. Prezzo base Euro 42.000,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 31.500,00. Vendita senza incanto 19/01/22 ore 11:30. G.E. Dott. Domenico Armaleo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Angelo Crimi tel. 3204047849. Rif. RGE 272/2018 ME770597

Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

(1)