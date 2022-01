RGE 27/2019. In Messina (ME), Vill. Gesso, Piazza San Francesco d’Assisi snc – Lotto UNICO: Piena proprietà di una casa indipendente in c.a. articolata in due livelli della superficie commerciale di 102,55 mq. b) piena proprietà di una casa indipendente in c.a. articolata in due livelli della superficie commerciale di 87,54 mq. c) piena proprietà di un terreno agricolo della superficie di mq. 1.150,00 identificato al catasto terreni del Comune di Messina al foglio 66 particella 217 con reddito agrario 2,08 e reddito domenicale 4,75. PREZZO BASE Euro 41.280,00. Offerta minima Euro 30.960,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita modalità sincrona mista 24/03/2022 ore 09:00 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Minutoli Giuseppe. Delegato alla vendita Avvocato Puglisi Oreste 3498722108, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(1)