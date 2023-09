MESSINA (ME) – VIA DEL FANTE PASQUINELLI, 90 – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI MAGAZZINO/LOCALE DEPOSITO sito in Messina (Messina) frazione Messina Via del Fante n. 90 – Complesso Garden House. Composto da Magazzino composto da due vani ed un bagno con accesso separato. Lo stato di fatto non è conforme alla planimetria catastale. Posto al piano terra sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 33. Identificato al catasto fabbricati: foglio 102 mappale 2298 subalterno 66, categoria C/2, classe 4, composto da vani 1, è di 33 mq, posto al piano p. t. Coerenze: Confina con il corpo scala della palazzina G, e il cortile. Prezzo base Euro 16.830,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 12.622,50. Vendita senza incanto 16/11/23 ore 10:00. G.E. Dott. Daniele Carlo Madia. Professionista Delegato e Custode Giudiziario Avv. Domenico Cataldo tel. 090671978. Rif. RGE 262/2014 ME840186

Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

