MESSINA (ME) – VILLAGGIO VILLAGGIO CAMARO SUPERIORE, VIA TORRENTE VERGINELLE 3 – Intera piena proprietà di appartamento sito in Messina, Via Torrente Verginelle 3, frazione Villaggio Camaro Superiore, della superficie commerciale di 115,00 mq. L’unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano terra ed al primo piano, ha un’altezza interna di 2,70 m. Prezzo base Euro 26.362,10. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 19.771,58. Vendita senza incanto 21/02/23 ore 10:00. G.E. Dott. Danilo Maffa. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Mariagrazia Molonè tel. 0909021546 cel. 3888334708. Rif. RGE 256/2017 ME813463

