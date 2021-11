MESSINA (ME) – SALITA TREMONTI, 34 – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI appartamento. fabbricato è composto da un appartamento ubicato al 3° piano di uno stabile condominiale. L’appartamento, adibito a civile abitazione, è composto da ingresso, ampio soggiorno con balcone, 2 camere da letto di cui una servita da un piccolo balcone, cucina con balcone, 2 WC, un ripostiglio e corridoio di disimpegno, il tutto per una superficie complessiva pari a mq. 105. Prezzo base Euro 92.000,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 69.000,00. Vendita senza incanto 28/01/22 ore 16:30. G.E. Dott. Domenico Armaleo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Dott. Pasqualino Tramontana tel. 3475717653. Per visitare l’immobile è necessaria la prenotazione sul Portale delle Vendite Pubbliche Rif. RGE 237/2018 ME770825

Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

(1)