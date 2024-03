RGE 223/2021. In Messina (ME), Frazione Montepiselli – Via Ducezio – Lotto UNICO: Piena proprietà di appartamento uso residenziale, garage, cantina e posto auto scoperto, Compl. ARALIA , pal. G, 5° p., composto da: un ampio salone, cucina, corridoio, camera da letto matrimoniale e due camerette, due bagni, ripostiglio e due verande a livello. Superficie totale mq 175. Costituiscono pertinenza dell’appartamento: garage, S2 scala G, superficie totale mq 51. cantina, S1 scala G, superficie totale mq 16; posto auto scoperto superficie totale mq 12. PREZZO BASE Euro 289.600,00. Offerta minima Euro 217.200,00. Rilancio minimo in aumento Euro 6.500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 21/05/2024 ore 09:00 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Asaro Romy Christina 0909433759, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

