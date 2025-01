RGE 217/2019. In Messina (ME), via Mauro Amati, quartiere villaggio Sant’Agata – Lotto 2: piena proprietà di casa unifamiliare della superficie commerciale di 102,60 mq consistenza 4,5 vani, piano: T-1,. monolocale e deposito della superficie commerciale di 34,20 mq L’unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano T. corte di pertinenza a MESSINA via Mauro Amati, quartiere villaggio Sant’Agata, della superficie commerciale di 507,00 mq, piano: T. PREZZO BASE Euro 165.225,03. Offerta minima Euro 123.918,77. Rilancio minimo in aumento Euro 6.000,00. In Messina (ME), via Consolare Pompea (vill. Sant’Agata) – Lotto 3: piena proprietà di abitazione unifamiliare della superficie commerciale di 63,20 mq. piena proprietà di garage della superficie commerciale di mq 72,20. piena proprietà di corte di pertinenza della superficie commerciale di 653,00 mq. PREZZO BASE Euro 138.998,38. Offerta minima Euro 104.248,78. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 01/04/2025 ore 11:00 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Di Pietro Teresa 090669650, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

