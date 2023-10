RGE 215/2020. In Rometta (ME), Via Nazionale 330, frazione Rometta Marea – Lotto UNICO: Appartamento sito al piano terzo, quarta elevazione fuori terra, di mq 94,01. All’immobile è associato un posto auto nel cortile condominiale. PREZZO BASE Euro 70.000,00. Offerta minima Euro 52.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona telematica 17/01/2024 ore 09:30 presso vendita telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Minutoli Giuseppe. Delegato alla vendita Avv. Passaro Daniele 3779922132, per info e visita immobile.

