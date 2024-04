MESSINA (ME) – VIA PIETRO D’ARAGONA, SN – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO della superficie commerciale di 73,11 mq, posto al piano terra, identificato con la lettera E, censito in Catasto dei Fabbricati del Comune di Messina al foglio 230 particella 11 sub. 7, zona censuaria 1, categoria A/4, classe 4, consistenza 4 vani, rendita 177,66 Euro. Prezzo base Euro 25.620,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 19.215,00. Vendita senza incanto 31/05/24 ore 16:30. G.E. Dott. Daniele Carlo Madia. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv Salvatore Arlotta tel. 0902932021. Rif. RGE 209/2021 ME862826

Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

