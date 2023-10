RGE 201/2019. In Messina (ME), Via L. Einaudi, contrada Battaglia, Villaggio SS Annunziata – Lotto 1: abitazione singola in parte rustico posta al p.t., composto da due vani, ripostiglio e accessori. L’immobile si trova in pessimo stato di conservazione e in parte allo stato rustico : è privo di infissi ad eccezione del ripostiglio, di impianto elettrico, idrico e termico. PREZZO BASE Euro 13.500,00. Offerta minima Euro 10.125,00. Rilancio minimo in aumento Euro 400,00. In Messina (ME), Via L. Einaudi, contrada Battaglia, Villaggio SS Annunziata – Lotto 3: locale commerciale posto al p.t. e composto da tre vani. L’immobile si trova in discreto stato di manutenzione: è dotato di impianto elettrico ma privo di impianto idrico e termico. PREZZO BASE Euro 18.900,00. Offerta minima Euro 14.175,00. Rilancio minimo in aumento Euro 600,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 06/12/2023 ore 10:30 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Spanò Maria 3398654135, per info e visita immobile.

