RGE 180/2017. In Rometta (ME), C.da Sottochiesa, Via Rapano inferiore 20 – Lotto 1: villa singola a due elevazioni fuori terra costituita a p.t. : ingresso, salone, cucina abitabile per superficie utile di mq 68,15, con locale di sgombero (di fatto abusivamente bagno) della superficie utile di mq 5,38, oltre veranda coperta di mq 24 aperta su due lati, accessibile da cucina e salone. Piano primo composto da due camere, cameretta, disimpegno, wc, oltre terrazza, terrazzino, lastrico solare, locale di sgombero. Superficie complessiva lorda mq 189,45. PREZZO BASE Euro 87.793,90. Offerta minima Euro 65.845,43. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Messina (ME), Vico Vetro – Villaggio Contesse 5 – Lotto 2: studio della superficie commerciale di 100,00 mq per la quota di: 500/1000 di piena proprietà e 500/1000 di piena proprietà. L’unità immobiliare è posta al piano terra, interno 4, scala unica con accesso dal cortile condominiale. PREZZO BASE Euro 73.259,38. Offerta minima Euro 54.944,54. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 22/11/2023 ore 11:00 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Molteni Martina Rebecca 3356686828, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(4)