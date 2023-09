RGE 170/2021. In Messina (ME), Via Candore 72, frazione Contrada Catalani – Lotto 1: A. appartamento per la quota di 1/2 di piena proprietà e 1/2 di piena proprietà della superficie commerciale di 59,90 mq. B. lastrico solare per la quota di 1/2 di piena proprietà e 1/2 di piena proprietà della superficie commerciale di mq 59,00, piano secondo. Sul lastrico solare è stato creato in ampliamento un appartamento non abitabile di circa 42 mq. PREZZO BASE Euro 34.700,00. Offerta minima Euro 26.025,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 21/11/2023 ore 10:00 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D’Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. D Arrigo Francesco 3288089957, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

