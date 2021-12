RGE 168/2015. In Messina (ME), quartiere Ritiro/Tremonti. via San Jachiddu 73 – Lotto 1: appartamento posto al piano terzo sviluppa una superficie lorda di circa mq 139. Composto da ingresso, corridoio, cucina, 2 bagni, 3 stanze da letto, salone, 2 balconi. PREZZO BASE Euro 80.000,00. Offerta minima Euro 60.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. Asta senza Incanto 09/02/2022 ore 16:00 presso Studio del delegato in Messina via Mamertini is. 106 n. 17. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Professionista Delegato Avvocato Mento Alessio 090716637, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

