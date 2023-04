TAORMINA (ME) – FRAZIONE TRAPPITELLO – VIA FRANCAVILLA, 14 – -DEPOSITO COMMERCIALE della superficie commerciale di 170,56 mq per la quota di 1000/1000 di piena proprietà. Unità Immobiliare avente destinazione a deposito sita nel Comune di Taormina (ME) posta al 1° piano – 2a elevazione f.t. nella Via Francavilla della Frazione Trappitello al numero civico 14 – composta da un ampio locale (altezza interna netta di ml 2,80) dotato di servizi igienici con destinazione catastale a deposito ed urbanistica a locale di deposito/esposizione, posto a piano 1° con accesso esterno per il tramite della rampa dipartentesi dal sub 1 in capo alla stessa ditta, così costituito da: – vano deposito/esposizione di mq 108,27; – vano wc ed awc di mq 4,26; -vano ufficio di mq 8,10. – APPARTAMENTO della superficie commerciale di 169,60 mq per la quota di 1000/1000 di piena proprietà. Trattasi di appartamento per civile abitazione/alloggio custode, posto al piano secondo senza ascensore che si sviluppa su una superficie coperta lorda di mq 133,64 (escluso vano scala), oltre mq. 67,14 di balconi aperti e mq 12,40 chiusi a veranda in alluminio e vetri. La superficie utile calpestabile interna (mq 113,44) dei vani principali ed accessori risulta costituita da un ingresso di mq 11.20, una lavanderia di mq 7,00, un disimpegno di mq 7,60, una cucina di mq 21,95, due camere da letto di cui una di mq 16,90 ed una di mq 11,00, due wc rispettivamente di mq 4,10 e 5,75, un ripostiglio di mq 7,90 ed un salone pranzo di mq 20,00 circa. Prezzo base Euro 195.790,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 146.842,50. Vendita senza incanto 22/06/23 ore 14:30. G.E. Dott. Domenico Armaleo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv Simona Arasi tel. 0903694058. Rif. RGE 164/2018 ME832323

Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

