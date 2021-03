RGE 154/2012. In Messina (ME), Contrada S. Giovannello – Lotto UNICO: Terreno residenziale suddiviso in 3 particelle, ma considerato un unico lotto, con unico accesso, qualità semin. arbor. e vigneto; sup. tot. mq 3.161. PREZZO BASE Euro 104.400,00. Offerta minima Euro 78.300,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.200,00. Asta senza Incanto 15/06/2021 ore 09:30 presso studio del professionista delegato in Messina Via Romagnosi n. 7. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avvocato D Arrigo Francesco 3288089957, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(2)