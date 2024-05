RGE 144/2021. In Villafranca Tirrena (ME), Via Consortile 45 – Lotto UNICO: Quota 1/1 di piena proprietà di appartamento oltre lastrico solare, superficie lorda mq. 275,37. PREZZO BASE Euro 90.000,00. Offerta minima Euro 67.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Asta senza Incanto 19/07/2024 ore 13:00 presso studio del delegato sito in Messina Via Nicola Fabrizi 71. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Grosso Fabrizio 090670703, per info e visita immobile.

