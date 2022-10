RGE 139/2020. In Messina (ME), via Quintino Mollica 285 – Lotto UNICO: appartamento posto al piano 2. L’accesso all’unità immobiliare è consentito esclusivamente dal vano scala in comune con gli altri immobili siti nello stabile. Il vano scala è sprovvisto di ascensore. L’appartamento è composto da tre camere, cucina e bagno, con pertinenza esclusiva del balcone, ubicato sul prospetto nord. PREZZO BASE Euro 41.565,00. Offerta minima Euro 31.173,75. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 18/01/2023 ore 11:30 presso sede dell’ ALPEF in Messina, Via Tommaso Cannizzaro n. 168 piano 1°. G.E. Dott. Armaleo Domenico. Delegato alla vendita Avv. Santonocito Salvatore 090716116, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

