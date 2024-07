RGE 137/2016. In Messina (ME), via Antonio Lanzetta isol. 439/E 10 – Lotto UNICO: appartamento per civile abitazione posta al piano 2° f.t., composto da ingresso, soggiorno, due camere, disimpegno, due bagni, cucina, oltre due balconi. PREZZO BASE Euro 92.500,00. Offerta minima Euro 69.375,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Asta senza Incanto 18/10/2024 ore 09:30 presso studio del delegato in Messina Via Romagnosi 7. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. D Arrigo Francesco 3288089957, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

