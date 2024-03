RGE 133/2018. In Messina (ME), contrada Montesanto 21 – Lotto 1: appartamento al piano 1 di un piccolo fabbricato a due elevazioni f.t della superficie commerciale di 85,83 mq. PREZZO BASE Euro 19.563,00. Offerta minima Euro 14.673,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.150,00. Asta senza Incanto 17/05/2024 ore 09:00 presso studio del delegato in Messina, Via dei Mille is. 101 n. 243. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Dalmazio Simona 3381522603, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(1)