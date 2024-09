RGE 129/2020. In Taormina (ME), Via Bongiovanni 25 – Lotto UNICO: Piena proprietà di un fabbricato e confinante terreno. Il fabbricato di civile abitazione, categoria A4, classe 6, consistenza 5,5 vani,, è costituito da un nucleo originario e da un successivo ampliamento e misura complessivamente mq 73,47 circa, oltre piccolo balcone con tettoia e terrazza praticabile. Il terreno in catasto al foglio 4, particella 1796, è classificato come seminativo arborato e misura mq 2.040,00, di fatto è inedificabile per vincolo urbanistico. PREZZO BASE Euro 68.410,00. Offerta minima Euro 51.307,50. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 26/11/2024 ore 10:00 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avvocato Arena Eleonora 3483400675, per info e visita immobile.

