RGE 126/2018. In Messina (ME), Strada Panoramica dello Stretto 1390 – Lotto UNICO: Appartamento piano terzo, quarta elevazione fuori terra composto da ingresso, due vani, zona cottura, w.c. e veranda. Superficie catastale totale mq 57. PREZZO BASE Euro 78.700,00. Offerta minima Euro 59.025,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. Asta senza Incanto 18/09/2024 ore 11:00 presso studio del delegato sito in Messina, Viale S. Martino is.79/B n. 261 int. 29. G.E. Dott. Scavuzzo Ugo. Delegato alla vendita Avv. Sterrantino Chiara 0902931421, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

