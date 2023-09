PROC. N. 34/02 RG E. Nel Corpo A, a due el. f.t., in pessimo stato di conservazione Lotto 1 – appartamento a P. T. di due vani, cucina e w.c., in pessime condizioni di conservazione, invaso da sterpaglie. Prezzo base d’asta: euro 34.560,00. Lotto 2 –appartamento a P. 1, di due vani, cucina, w.c. e ripostiglio, in pessime condizioni di conservazione, invaso da sterpaglie. Occupato da terzi. Prezzo base d’asta: euro 43.515,00. Nel Corpo B, a tre el. f.t., in stato mediocre di conservazione Lotto 3 – appartamento a P. T., di un vano con soppalco in legno in pessime condizioni statiche, altro vano, angolo cottura e w.c., in mediocri condizioni di conservazione. Occupato da terzi. Prezzo base d’asta: euro 25.299,00. Lotto 4 – Appartamento a P: 1°, di tre vani, cucina, w.c. e ripostiglio, con corte su cui insiste altro ripostiglio. Occupato da terzi. Prezzo base d’asta: euro 63.477,00. Lotto 5 – appartamento a P. 2°, di quattro vani, accessori e terrazza. Prezzo base d’asta: euro 34.560,00. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 15.11.2023 alle ore 9.45 Luogo: Ufficio secondario in Messina Via Cesare Battisti 13 Per info: 090/6409870. G.E. Dott. Petrolo. Notaio Delegato e custode: Patrizia Vicari.

Siti Internet https://portalevenditepubbliche.it – www.tribunale.messina.it, www.asteanninci.it, www.asteavvisi.it e www.normanno.com.

