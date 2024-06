Lotto 1 – Casalvecchio Siculo, C.da Porticella: Terreno di are 50.00, in parte terrazzato; vi insiste stradella privata gravata da servitù di passaggio; dalla CTU in zona E. Prezzo base d’asta: euro 19.125,00. Lotto 2 – Casalvecchio Siculo, C.da Palazzo: Terreni di complessivi Ha 5.35.42, dalla CTU in zona E; la part. 324 é attraversata dalla strada proveniente da Rimiti. Prezzo base d’asta: euro 54.585,00. Occupati da terzi come da perizia. Lotto 3 – Casalvecchio Siculo, C.da Parrini: Terreni di complessivi ha 3.38.00, dalla CTU in classe E. Prezzo base d’asta: euro 32.400,00. Occupati da terzi come da perizia. Lotto 4 – Messina, Loc. S. Margherita: Terreno di mq. 150 circa, con tutte le limitazioni, riserve e servitù di cui ai titoli trascritti; dalla C.T.U. in zona B4D. Prezzo base d’asta: euro 7.588,80. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 25.09.2024 alle ore 9.15. Luogo: Messina, Via C. Battisti n. 13. Notaio Delegato e custode: Giuseppe Vicari. Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Per info: 090/6409852. G.D. dott. Madia. Rif. Proc. es. n. 420/88 R.E.

