Giardini – Naxos, C.da Bruderi: Unità immobiliari per civile abitazione l’una con accesso da Via Ischia, a P.T., composta da cucina, un vano, altro piccolo vano, disimpegno, w.c., due ripostigli, balconcino e corte, di mq. commerciali 112,80 circa; l’altra a P. 1 rispetto alla sottostante via Po, composta da cucina, due vani, disimpegno, ripostiglio e w.c., oltre balcone e corte, di mq. commerciali 79,10 circa. Occupate. Prezzo base d’asta: euro 108.000,00. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 25.09.2024 alle ore 9.30. Luogo: Studio Notaio delegato Via C. Battisti n. 13 – Messina. Per info: 090/6409852 – mail info@uneim.it. G.E. Dott. Petrolo. Notaio Delegato e custode: Notaio Giuseppe Vicari. Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it. Rif. Proc. es. n. 224/92 R.E.

Sito Internet https://portalevenditepubbliche.it, www.tribunale.messina.it, www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.normanno.com

