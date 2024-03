Proc. es. 221/21 R.E. Messina, Quartiere Ritiro, Via San Jachiddu, Compl. “Le Fornaci”, Appartamento a P. 1° scala B, di mq. commerciali 93,75 circa, composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, due camere, disimpegno, bagno, oltre balconi. Dall’A.P.E. in classe F. Prezzo base d’asta: Euro 86.535,00 Offerta minima: Euro 64.901,25 Rilancio minimo in aumento: Euro 2.500,00 VENDITA SENZA INCANTO SINCRONA MISTA 21.05.2024 ORE 10.30 PRESSO STUDIO DELEGATO IN MESSINA, VIA CAVALIERI DELLA STELLA N. 7, nonché in via telematica tramite www.garavirtuale.it Per info: 090/344892 G.E. Dott.ssa M. C. D’Angelo Notaio Delegato e custode: Notaio Adele Penna Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Sito Internet https://portalevenditepubbliche.it – www.tribunale.messina.it, www.asteannunci.it – www.asteavvisi.it – www.normanno.com

(1)