Proc. es. 155/18 R.E. Messina, Via Panoramica dello Stretto n. 1390, Appartamento nel complesso “Raiatea”, Corpo B, a p. 3, sc. B, Pal. 3, composto da soggiorno-ingresso con a.c., due camere, w.c. e balcone, di complessivi mq. lordi 71,96 circa e box auto a P. T. della stessa palazzina, composto da due vani comunicanti, di complessivi mq. lordi 38,02 circa. In perizia evidenziate in alcune zone dell’appartamento evidenti e diffuse macchie di umidità di condensa. Notizie sulla regolarità urbanistica in CTU e nell’avviso di vendita. Prezzo base d’asta: euro 76.500,00. VENDITA SENZA INCANTO 22 novembre 2023 ORE 9.30 Luogo: Messina, Via Solferino 29 presso Sala Aste Edicom. Per info: tel. (090/662715 – mail: giovanni.giacoppo@studiolegalegiacoppo.it. G.E. Dott. Paolo Petrolo. Avvocato Giovanni Giacoppo: delegato e custode.

Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it. Sito Internet https://portalevenditepubbliche.it – www.tribunale.messina.it, www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.normanno.com

