ACR Messina-Taranto: ingresso gratuito allo stadio per gli studenti della scuola dell’obbligo

Tutti allo stadio per seguire il Messina. È partita la prevendita per il big match di Serie C in programma domenica 10 aprile al “Franco Scoglio” e che vedrà scontrarsi l’ACR Messina e il Taranto, partita di importanza vitale in chiave salvezza per i giallorossi, a pari punti coi pugliesi. Per l’occasione, la società ha previsto l’ingresso ridotto e gratuito per alcune fasce d’età, ma non solo. Ecco quali.

Ingresso ridotto e gratuito al “Franco Scoglio” per Messina-Taranto: tutte le tariffe

Il costo intero dei biglietti da acquistare su postoriservato.it. è il seguente:

Curva Sud (5100 posti): €10 , più diritti di prevendita;

(5100 posti): , più diritti di prevendita; Tribuna Centrale A (900 posti): €20 , più diritti di prevendita;

(900 posti): , più diritti di prevendita; Settore ospiti (800 posti): €10, più diritti di prevendita.

Per quanto riguarda le tariffe a prezzo ridotto per la curva, invece:

Dai 7 ai 18 anni : €3 (per chi non è inserito in altre iniziative promozionali);

ai : (per chi non è inserito in altre iniziative promozionali); Donne in curva: €3.

Gli ingressi in curva saranno gratuiti per tutti coloro i quali appartengono a queste categorie per l’iniziativa “Festa dello sport”:

tutti i bambini delle scuole di formazione e di avviamento allo sport di qualsiasi disciplina sportiva (Il centro di formazione sportiva, la società sportiva o l’Istituto scolastico di appartenenza dovranno far pervenire entro le ore 14 di venerdì 8 aprile l’elenco degli aventi diritto indicando nome, cognome e data di nascita con timbro e firma del responsabile o del tutor che li accompagnerà allo stadio all’indirizzo mail iniziativespecialiacrmessina@gmail.com. L’elenco dovrà contenere anche un indirizzo mail ed un recapito telefonico del responsabile);

(Il centro di formazione sportiva, la società sportiva o l’Istituto scolastico di appartenenza dovranno far pervenire entro le ore 14 di venerdì 8 aprile l’elenco degli aventi diritto indicando nome, cognome e data di nascita con timbro e firma del responsabile o del tutor che li accompagnerà allo stadio all’indirizzo mail iniziativespecialiacrmessina@gmail.com. L’elenco dovrà contenere anche un indirizzo mail ed un recapito telefonico del responsabile); tutti i ragazzi delle formazioni giovanili (esordienti, giovanissimi, allievi, Primavera) delle società di qualsiasi disciplina sportiva dell’intera provincia di Messina;

(esordienti, giovanissimi, allievi, Primavera) delle società di qualsiasi disciplina sportiva dell’intera provincia di Messina; gli studenti della scuola dell’obbligo di tutti gli Istituti di ogni ordine e grado della provincia di Messina.

Per le famiglie è disponibile, previa presentazione di certificato di stato di famiglia o autocertificazione, fino a venerdì 8 aprile alle ore 19:30 un pacchetto con tagliandi a €1 a partire dal terzo figlio. Le promozioni si possono attivare presso il punto vendita “Il Botteghino” di viale della Libertà.

Allo stadio si può entrare solamente se muniti di Green Pass base e mascherina protettiva FFP2, da indossare per tutta la durata dell’evento. Sono esenti dall’obbligo di certificazione verde i minori sotto i 12 anni.

