Vacanza in barca alle Eolie: catamarano o barca a vela?

L’arcipelago siciliano delle Eolie è una delle mete perfette per coloro che vogliono trascorrere una vacanza indimenticabile in barca. Le isole che lo compongono, infatti, presentano delle caratteristiche uniche: sono l’una diversa dall’altra, circondate tutte da un mare cristallino e da fondali strepitosi. La distanza tra Lipari, Panarea, Vulcano, Stromboli, Salina, Alicudi e Filicudi è ridotta, il che consente di compiere un tour completo e di visitarle tutte anche in una sola settimana.

Organizzare una vacanza in barca alle Eolie dunque può rivelarsi davvero un’ottima idea, ma quale imbarcazione scegliere per il proprio tour estivo? Le alternative sono sostanzialmente due: il catamarano oppure la barca a vela. Parliamo di due opzioni che presentano differenze importanti, dunque vale la pena valutare tutti i pro e i contro prima di scegliere.

Catamarano: l’imbarcazione perfetta per una vacanza confortevole

Il catamarano è l’imbarcazione perfetta per coloro che vogliono trascorrere una vacanza in barca alle Eolie nel massimo del comfort. Gli spazi a bordo sono infatti più ampi, sia all’interno che all’esterno, dunque si tratta dell’opzione ideale per le famiglie ma anche per i gruppi numerosi di amici. I servizi di noleggio catamarano alle Eolie non mancano di certo: si può prenotare l’imbarcazione direttamente online, scegliendo tra varie tipologie a seconda delle proprie esigenze e c’è sempre la possibilità di avere anche uno skipper a bordo, per vivere la vacanza nel completo relax.

Un vantaggio da non sottovalutare del catamarano è anche quello di potersi avvicinare alle spiagge, perché questa tipologia di imbarcazione non rischia di rovinare i fondali. Ciò significa che si possono trascorrere dei pomeriggi nelle calette più belle delle Eolie rilassandosi anche sulla sabbia, senza essere costretti a rimanere per forza di cose sulla barca.

All’interno di alcuni catamarani, inoltre, si trovano proprio tutte le comodità: si può insomma trascorrere una vacanza in mezzo al mare senza alcun disagio, nel lusso più completo.

Barca a vela: l’imbarcazione ideale per vivere un’avventura

La barca a vela è un’imbarcazione completamente diversa dal catamarano, indubbiamente più affascinante per molti aspetti ma anche meno comoda. Senza dubbio, fare un tour delle Eolie in barca a vela può rivelarsi un’esperienza davvero unica, ma non adatta a tutti. Su questa imbarcazione gli spazi sono molto più limitati, dunque bisogna che ogni membro dell’equipaggio sia disposto a collaborare e rinunciare a qualche comodità. Proprio per questo, per una famiglia potrebbe non essere la scelta migliore.

A differenza del catamarano, inoltre, la barca a vela non si può avvicinare troppo alle spiagge dunque bisogna considerare che per un tuffo nel mare ci si deve mantenere sempre distanti dalle varie calette. Non solo: chi soffre il mal di mare può avere maggiori problemi viaggiando in barca a vela, perché durante la navigazione si avverte maggiormente il senso di sbandamento e si sentono molto di più le onde.

Detto questo, parliamo comunque di un’imbarcazione affascinante, che permette di vivere un’esperienza unica ed un contatto con il mare sicuramente più stretto, caratteristico. Meno comfort dunque, ma anche più avventura e maggiori emozioni.

