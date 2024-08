Tutto pronto per il The Screen Day: il 7 agosto a Messina e Milazzo la Grande Festa del Cinema

Il conto alla rovescia è iniziato. Domani, mercoledì 7 agosto, sarà il The Screen Day: l’evento annuale che celebra l’amore per il grande schermo nei multisala The Screen Cinemas di Messina e Milazzo.

I due cinema si vestiranno a festa per accogliere, a partire dalle ore 16:30, quanti vorranno partecipare a quella che ha tutte le carte in regola per essere una giornata indimenticabile, per grandi e piccoli. Ma vediamo nel dettaglio cosa prevede il ricco programma.

The Screen Day: tariffa ridotta per tutti

Durante il The Screen Day sarà applicata la tariffa ridotta a tutti gli spettatori e per tutti i film in programmazione. Sarà l’occasione perfetta per vedere in anteprima nazionale l’attesissimo CATTIVISSIMO ME 4, che segna il ritorno di Gru e degli adorati Minions. Da non perdere anche la premiere dei film TRAP, diretto da Shyamalan, e BORDERLANDS, con Kevin Hart e Cate Blanchett.

Non solo cinema ma anche divertimento

Partecipare al The Screen Day vuol dire prendere parte ad una vera e propria festa. Oltre alla magia del cinema, il The Screen Day offrirà tantissimi gadget ufficiali e un’incredibile varietà di attività per tutta la famiglia. Vediamole nel dettaglio.

A Messina, il Mago Alex incanterà i piccoli spettatori con il suo spettacolo di magia, mentre il trio Red Aria Blu, con centinaia di migliaia di visualizzazioni su YouTube, porterà la loro energia sul palco e gli spettatori potranno incontrare l’influencer Giulia Ferro.

A Milazzo, Wonderland di Domenico Rizzo creerà un mondo di bolle e divertimento per i bambini, mentre fuori dalla sala il photobooth e la diretta di Radio DOC attenderanno i tanti cinefili.

Come partecipare al The Screen Day

Il The Screen Day si svolgerà domani, mercoledì 7 agosto, a partire dalle ore 16:30, nei multisala The Screen Cinemas di Messina e Milazzo. per partecipare alla festa del cinema, ricevere maggiori dettagli e acquistare i biglietti, basta visitare www.thescreenday.it.

