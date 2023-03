Trading online: ecco le piattaforme migliori del momento secondo gli esperti di TradingCenter.it

In rete esistono centinaia differenti piattaforme di trading online; tenendo ovviamente in considerazione solo quelle autorizzate da uno o più organi di vigilanza, risulta ugualmente difficile sapersi orientare e scegliere tra quelle che vengono ritenute migliori.

Alcuni punti a favore delle migliori piattaforme di trading online sono la sicurezza, la facilità di utilizzo, l’ampia offerta di asset, i bassi costi e la presenza di servizi aggiuntivi gratuiti, come ad esempio una sezione dedicata alla formazione e conti demo.

Molto spesso la scelta ricade su quelle piattaforme che sono le più utilizzate e comunemente conosciute online; anche questo può essere un punto di forza per i broker online perché, quando diffusi e molto utilizzati, spesso offrono dei buoni servizi e si possono considerare affidabili e sicuri. Tra le migliori piattaforme di trading online si distinguono, per esempio, eToro, LiquidityX e XTB.

eToro: il social trading sicuro e adatto a tutti

eToro è una delle piattaforme di trading tra le più conosciute ed utilizzate del momento. Si tratta di un broker sicuro, in quanto autorizzato e vigilato da Cysec, che offre migliaia di differenti asset tra cui poter scegliere di investire; non solo contratti CFD ma, per alcuni particolari prodotti finanziari anche la possibilità di acquistarne la reale proprietà.

Tra le caratteristiche che hanno fatto di eToro una delle migliori piattaforme di trading del momento c’è il fatto che si tratta di un social trading, ovvero una piattaforma su cui è possibile confrontarsi con altri trader, scambiarsi opinioni e seguire gli investimenti di altri investitori.

eToro è stato il primo broker che ha introdotto la possibilità di investire con il copy trader, cioè ha fornito ai propri utenti la possibilità di investire copiando i portafogli di investimento di trader esperti che operano sulla medesima piattaforma. eToro offre anche la possibilità di visionare, nell’apposita sezione, corsi e videocorsi per la formazione sul trading online, utili per i principianti, ma anche per chi ha bisogno di approfondimenti sul mondo del trading online.

LiquidityX: la piattaforma di trading che offre segnali di trading e approfondimenti a tutto tondo

Tra le moltissime piattaforme di trading online, Liquidity X è una di quelle considerate tra le migliori del momento; si tratta di un broker online autorizzato e vigilato da HCMC, che offre la possibilità di investire tra migliaia di differenti CFD presenti sui principali prodotti finanziari, come ad esempio azioni, crypto, materie prime, indici e forex.

Come spiegato sul portale specializzato di TradingCenter (sito di riferimento: www.tradingcenter.it), LiquidityX permette di iniziare ad investire con un minimo di 250 euro, attraverso la propria piattaforma, che risulta particolarmente semplice, ma adatta anche ai trader più esperti, in quanto mette a disposizione modalità di investimento avanzate, grafici ed informazioni particolarmente utili per fare analisi.

I punti di forza che fanno di LiquidityX una delle migliori piattaforme di trading del momento è legato ai servizi aggiuntivi offerti. Questo broker online, infatti, mette a disposizione un’accurata formazione ai propri utenti, oltre che una serie di informazioni molto utili per poter prendere le corrette decisioni di investimento: approfondimenti economici, segnali di trading, opinioni degli analisti, news finanziarie e una web tv dedicata.

XTB: il broker con la migliore piattaforma di trading

XTB è una delle piattaforme di trading online tra le più utilizzate e preferite dai trader; si tratta di un broker autorizzato da KNF che opera su moltissimi paesi europei. XTB offre la possibilità di acquistare la reale proprietà di azioni ed ETF e contratti derivati CFD di indici, materie prime, forex e criptovalute; inoltre mette a disposizione dei propri trader una delle migliori piattaforme di trading, la xStation, tra le più avanzate e complete del momento, adatte sia ai principianti che ai trader professionisti.

Oltre alla xStation, tra i punti di forza di questa piattaforma di trading, ci sono i bassi costi, in quanto è possibile tradare a bassissimi spread, e la possibilità di farlo attraverso differenti modalità di investimento, dalle più semplici alle più complesse.

