“Torna a scuola”: come ottenere uno dei 100 Voucher per studiare inglese al JM English

Ogni settembre rappresenta un nuovo inizio e quest’anno lo è ancor di più. È il momento di riprogrammare le attività per l’anno che inizia, scegliere gli obiettivi da raggiungere e come perseguirli.

Flessibilità è la parola chiave che caratterizza la proposta di JM English, la scuola di inglese che ha scelto di offrire ai suoi corsisti la possibilità di frequentare i corsi in sede o da casa, in base alle proprie esigenze.

Corsi ibridi, flessibili, personalizzati: ciò che conta è parlare inglese, prepararsi con i migliori docenti per ottenere una certificazione linguistica e fare parte di un comunità innovativa, potendo usufruire di tecnologie che consentano la didattica sia in sede sia a casa.

Per supportare questo nuovo avvio, JM English mette a disposizione 100 Voucher “Torna a scuola” del valore di 500 euro ciascuno per adulti e 200 euro per bambini e ragazzi fino ai 18 anni, da richiedere entro il 20 settembre per l’iscrizione a un corso.

JM English, presente a Messina in Strada San Giacomo 19, ha adeguato i suoi spazi per garantire la frequenza dei corsisti della scuola in totale sicurezza.

Tutte le classi, sia per adulti sia per bambini e ragazzi, si svolgeranno con un massimo di 8 partecipanti e verrà garantita la distanza di 1 metro.

Tutti gli ambienti sono stati sanificati come da normativa, con integrazione di barriere in plexiglass, mascherine in dotazione per tutto il personale e dispenser di gel sanificante per le mani. All’ingresso a scuola è richiesto a tutti di misurare la temperatura ed entrate e uscite sono registrate nel registro presenze.

Le classi, inoltre, sono dotate di schermi e computer che permettono il collegamento in aula anche da casa: chi non potrà frequentare in sede potrà collegarsi da casa e non perderà nessuna lezione!

Le classi di bambini e ragazzi si svolgeranno senza banchi, così da mantenere la dinamicità della lezione rispettando sempre le distanze.

Riprendere a studiare in presenza, con la serenità di una scuola sicura e i sorrisi di sempre è possibile. Che sia a scuola o a casa, il metodo JM English non cambia: un approccio stress free per imparare l’inglese in modo naturale, superando l’ansia linguistica.

I consulenti didattici JM English sono disponibili per un incontro a scuola o online per definire insieme il percorso di studio migliore. La scuola inoltre è Exam test venue ufficiale di IELTS, sede d’esami Trinity e centro di preparazione riconosciuto per gli esami Cambridge: nei centri si svolgono corsi di preparazione e sessioni di esami per il conseguimento delle certificazioni KET, PET, FCE, CAE, CPE.

Per maggiori informazioni su come richiedere il voucher “Torna a scuola” clicca qui per gli adulti e qui per il Kids&Teens o chiama il numero 090 914 6098.

