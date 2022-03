Stop allo stress: scegli il parcheggio Villa Dante, lascia la macchina e goditi Messina

Il parcheggio Villa Dante è situato proprio sotto l’omonima villa, a due passi dal terminal dei bus, dalla fermata del tram e dal Viale San Martino. Il parcheggio è accessibile al pubblico tutti i giorni h24, con tariffa oraria diurna da 1€ e con una serie di abbonamenti e biglietti super convenienti.

Questa struttura, insieme al parcheggio Cavallotti, permette di parcheggiare a due passi dal centro di Messina in modo confortevole in punti strategici, lasciando la propria auto al sicuro, coperta e con prezzi più che concorrenziali rispetto ai parcheggi analoghi presenti nel centro cittadino. Puoi parcheggiare la tua auto anche solo per gli orari notturni con una tariffa speciale di 2€ dalle 20 alle 8 del giorno successivo.

Il parcheggio villa Dante e il parcheggio Cavallotti vantano, inoltre, la prossimità agli importanti snodi di trasporto pubblico, risorsa che le rende comode anche per raggiungere, tramite il tram o i bus, il centro storico di Messina o le periferie. Inoltre, gli abbonamenti permettono di sfruttare il parcheggio tutto l’anno h24 al costo di circa 2,70 al giorno, liberandoti dallo stress e garantendoti un servizio ottimale, adatto a tutte le esigenze.

(8)