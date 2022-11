Spazi outdoor: quali opportunità con le coperture per piscina calpestabili?

Proteggere la piscina privata con una copertura consente non solo di mantenere l’acqua pulita, ma anche di rendere il cortile o il giardino di casa più sicuro, senza rinunciare allo stile.

In commercio, infatti, è possibile trovare numerose tipologie di coperture pensate per valorizzare lo spazio outdoor, offrendo il massimo della funzionalità. Tra le varie proposte rientrano le coperture di tipo calpestabile, caratterizzate da linee semplici e pulite, in grado di integrarsi alla perfezione con l’ambiente circostante.

Come scegliere una copertura calpestabile per piscina

La scelta della copertura calpestabile per la propria piscina dovrebbe essere effettuata tenendo conto di una serie di fattori importanti.

Naturalmente, sarà innanzitutto fondamentale orientarsi verso modelli di comprovata qualità, progettati da aziende leader nel settore come per esempio Abritaly, realtà italiana attiva sul mercato da oltre 40 anni.

Ogni copertura per piscina calpestabile ideata da Abritaly è costituita da un telo in PVC armato e si contraddistingue per un design italiano in grado di conferire uno stile unico a ogni area relax.

Una volta chiuso, il telo rimane completamente nascosto nel cassone, posto generalmente lungo uno dei lati corti della vasca, consentendo ai proprietari di godere appieno della propria piscina.

Le coperture calpestabili Abritaly fanno parte della linea Minimal, sono realizzate con materiali hi-tech e brevettati, resistenti alle intemperie e agli strappi, nonché disponibili in tre versioni: manuali, automatiche e semi-automatiche.

La versione manuale è dotata di cricchetto con cui è possibile stendere il telo alla perfezione, mentre il modello automatico si caratterizza per un meccanismo controllabile anche da remoto, che può essere alimentato anche da energia green. Le coperture semi-automatiche, invece, possono essere azionate tramite i comandi posti sul pannello di controllo.

I vantaggi offerti dalle coperture calpestabili

Le coperture calpestabili, oltre all’estetica minimal in grado di conferire alla piscina e all’ambiente circostante stile e ricercatezza, permettono di beneficiare di diversi, altri vantaggi.

Innanzitutto, aumentano al massimo la sicurezza dell’area relax, permettendo di vivere serenamente l’ambiente esterno della casa anche laddove fossero presenti bambini, animali domestici, persone anziani o disabili. Il telo della copertura, infatti, costituisce una superficie sicura, in grado di evitare cadute accidentali in acqua.

Un altro vantaggio offerto da questo tipo di copertura riguarda la totale protezione della vasca dalle intemperie, ma anche dal deposito di polvere o altri elementi che potrebbero compromettere la qualità dell’acqua.

È altrettanto importante sottolineare la capacità del telo di mantenere l’acqua a temperatura costante, riscaldandola in modo naturale ed evitando che si formi del ghiaccio durante l’inverno.

Infine, affidandosi a una realtà specializzata del settore, come Abritaly, è possibile usufruire di teli calpestabili per piscine realizzati su misura e personalizzati in ogni dettaglio, così da rendere lo spazio outdoor ancora più armonioso e piacevole.

Come installare una copertura calpestabile sulla piscina

L’installazione di una copertura di tipo calpestabile deve essere effettuata da personale specializzato.

Dopo il primo contatto, un team di professionisti effettuerà un sopralluogo al fine di valutare la fattibilità del progetto, rilevare le misure della vasca e fornire tutti i consigli necessari per scegliere la soluzione più adatta al contesto.

L’azienda scelta si occuperà di tutte le fasi, dalla progettazione fino al collaudo del meccanismo di apertura e chiusura, così da verificarne il corretto funzionamento.

(0)