Siti di trading: tra le più gettonate del momento eToro, Freedom e Degiro

Nelle fasi di incertezza dei mercati finanziari il trading online viene considerato, a torto o a ragione, l’approccio operativo più efficiente: difatti chi è in grado di negoziare i vari asset con un atteggiamento a maggior vocazione speculativa ha la possibilità di ridurre la durata dei trade, e quindi i tempi di esposizione agli up and down della volatilità, e di estrarre valore non solo dalle tendenze al rialzo dei corsi, ma anche da quelle al ribasso. Se per la definizione di una strategia multidirezionale è necessario maturare un buon background di competenze e sviluppare specifiche abilità, per l’esecuzione delle operazioni occorre una strumentazione con determinate caratteristiche.

La buona riuscita di una strategia, infatti, non può prescindere dall’impiego di piattaforme di trading equipaggiate con tool, che consentono di analizzare l’impostazione grafica degli asset, e funzionalità -lo short selling, la leva finanziaria, dispositivi di gestione del rischio- che permettono di sfruttare tutti gli spunti operativi con un corretto money management, a prescindere dall’andamento del mercato e dalla scansione temporale di riferimento.

Naturalmente individuare la soluzione ideale, per operare in borsa, non è affatto semplice, tuttavia vi sono siti specializzati che supportano l’investitore nella scelta dell’intermediario più adatto alle esigenze personali. Guidatradingonline.net, ad esempio, è un portale di formazione in ambito finanziario che propone recensioni in continuo aggiornamento sui servizi erogati dai principali player del settore. Le revisioni elaborate dal team di esperti del sito sono sempre molto interessanti, in quanto analizzano le migliori piattaforme per il trading non solo dal punto di vista tecnologico, ma soprattutto sotto il profilo della sicurezza.

Non bisogna dimenticare, infatti, che il mondo degli investimenti online offre ai risparmiatori tante opportunità, ma nasconde allo stesso tempo numerose insidie. Quindi, per proteggere il proprio patrimonio, è importante affidarsi esclusivamente ad intermediari finanziari in possesso delle licenze rilasciate dagli Organi di Vigilanza: solo i soggetti autorizzati proteggono i depositi dei clienti con ogni forma di garanzia prevista dalla normativa di riferimento e applicano quelle regole, inerenti l’operatività sui mercati, mirate ad assicurare la massima trasparenza nell’esecuzione degli ordini.

Investire sui mercati con la piattaforma multiasset di eToro

Fra gli intermediari che erogano i propri servizi attraverso i circuiti decentralizzati non si può non citare eToro: non a caso la piattaforma multiasset del broker è una delle più note e utilizzate nel campo degli investimenti online; il software proprietario risulta particolarmente apprezzato dagli utenti per una semplicità di impiego che non preclude la disponibilità di strumenti di analisi e operativi estremamente sofisticati.

Il tool, attivabile con un versamento iniziale di appena 50 dollari, garantisce l’accesso ad oltre 3000 asset, negoziabili in parte mediante la compravendita dei Contratti per Differenza e in parte in modalità Direct Market Access. Il fiore all’occhiello di eToro è rappresentato dal sistema di copy trading integrato nel tool di investimento, grazie al quale gli iscritti hanno l’opportunità di mettere in condivisione le strategie operative.

IPO e operatività sulle azioni con Freedom24

Freedom24 è con ogni probabilità uno dei broker più innovativi attualmente sul mercato: il conto trading della società è attivabile con un deposito iniziale di 1 dollaro e offre la negoziazione di azioni ed etf in DMA.

Le condizioni applicate in fase di compravendita sono molto vantaggiose, soprattutto se si considera che la piattaforma di trading permette di investire sui titoli equity quotati in Europa, negli Stati Uniti e persino in Asia. Inoltre il broker è specializzato nelle operazioni straordinarie di capitale, difatti il tool di Freedom24 consente di aderire con semplicità e a condizioni particolarmente vantaggiose alle principali IPO.

Degiro: il trading tool per investire sui mercati regolamentati

La piattaforma proprietaria di Degiro presenta caratteristiche parecchio interessanti, per investire sui mercati regolamentati: l’infrastruttura tecnologica della società rappresenta lo strumento ideale, per trattare con commissioni estremamente competitive azioni, etf, obbligazioni, futures, opzioni, fondi comuni di investimento, prodotti strutturati e molto altro.

Il contro trading di Degiro può essere attivato con un versamento di 0,01 Euro, quindi praticamente senza conferire alcun capitale iniziale.

