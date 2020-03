Progetto Giovani 4.0: voucher fino a 1.800 euro dalla Regione per studiare inglese

Hai tra i 18 e i 36 anni, sei residente in Sicilia e desideri rafforzare il tuo curriculum e completare il tuo percorso formativo conseguendo una certificazione di lingua inglese?

È l’ultima occasione per usufruire dell’opportunità di Progetto Giovani 4.0, il bando della Regione Siciliana che, tra le varie voci, mette a disposizione fino a 1.800 euro a persona per i giovani di età compresa tra i 18 e i 36 anni non compiuti (residenti in Sicilia) che vogliono ottenere una certificazione internazionale di lingua inglese livello B2-C1-C2.

Conoscere l’inglese è fondamentale per inserirsi nel mondo del lavoro, qualunque sia la carriera che si vuole intraprendere. Ma non basta: è fondamentale che le proprie competenze linguistiche siano attestate da una certificazione riconosciuta.

Il Progetto Giovani 4.0 mette a disposizione borse di studio per svolgere un percorso di formazione finalizzato ad ottenere i seguenti livelli di certificazione linguistica:

B2 – certifica una competenza d’inglese scritto e parlato sufficiente per lavorare o studiare in un ambiente anglofono.

C1 – certifica una competenza standard dell’inglese richiesta ad imprenditori, professionisti o studenti diplomati. È riconosciuta da oltre 3.000 università, college, centri d’impiego e dipartimenti di governo nel mondo.

C2 – dimostra che padroneggi la lingua inglese e che la usi fluentemente per ricerche complesse e in ambito accademico e professionale. Si tratta del livello più alto.

Le tipologie di certificazione per cui è possibile prepararsi beneficiando del voucher sono varie: Cambridge, Trinity e IELTS.

Ma come si sceglie tra queste certificazioni? Come si prepara e presenta la documentazione per richiedere il voucher?

Durante le prime due finestre del bando, la scuola d’inglese JM English ha già supportato oltre 500 persone per la presentazione della domanda e la richiesta del contributo.

Questa nuova ed ultima finestra mette a disposizione ulteriori 400.000 euro per supportare lo studio dei giovani siciliani e aiutarli nell’imparare l’inglese.

Questa nuova sessione del bando si aprirà il primo aprile e ci sarà tempo fino al 14 maggio per presentare la domanda. Anche questa volta la scuola mette a disposizione il servizio di consulenza gratuito per aiutare gli interessati ad individuare il percorso formativo più adatto al proprio livello e predisporre i materiali per la domanda, tra cui la brochure del corso da allegare.

I consulenti didattici JM English sono già disponibili per supportare nella predisposizione di tutti i documenti, fornendo la brochure del corso scelto, documento essenziale per l’inoltro della domanda.

Inoltre la scuola, presente a Messina in Strada San Giacomo 19, è Exam test venue ufficiale di IELTS. JM English è anche centro di preparazione riconosciuto per gli esami Cambridge: nei centri si svolgono corsi di preparazione e sessioni di esami per il conseguimento delle certificazioni KET, PET, FCE, CAE, CPE.

Per maggiori informazioni sul bando e per scoprire come richiedere la borsa di studio clicca qui o chiama il numero 090 914 6098.

