Packaging: ecco le soluzioni personalizzate di Sprint24

Uno degli elementi essenziali per la costruzione della brand identity aziendale è il packaging dei prodotti.

È fondamentale, infatti, che questo aspetto rispecchi l’immagine del business e che, allo stesso tempo, ne comunichi i valori e rimanga impresso nella mente dei clienti: per questo motivo, affidarsi a confezioni neutre non consente di sfruttare a pieno tutte le potenzialità di questa risorsa.

Per progettare un packaging vincente è possibile optare per soluzioni personalizzate, le quali permettono di giocare con gli aspetti grafici e testuali delle scatole per veicolare il proprio messaggio nel miglior modo possibile. Avvalendosi di questo strumento di marketing semplice, ma al tempo stesso così potente, crea un legame speciale con i propri consumatori che è sempre più apprezzato e aiuta a distinguersi dai competitor.

Per distribuire i propri prodotti con un packaging di qualità è possibile affidarsi a Sprint24, tipografia online attiva da oltre 15 anni nel settore, che mette a disposizione una vasta gamma di soluzioni con cui soddisfare le esigenze delle aziende.

Le soluzioni di Sprint24 per il packaging personalizzato

Le proposte per il packaging personalizzato messe a disposizione da Sprint24 permettono alle imprese di richiamare l’attenzione dei consumatori e di distinguersi sul mercato grazie a quel tocco creativo capace di fare la differenza.

Nel dettaglio, all’interno dell’ampio catalogo della tipografia online è possibile trovare box di tutti i tipi da personalizzare con la propria veste grafica, scatole automontanti dedicate in particolare al settore della gastronomia e della pasticceria, confezioni per bottiglie di vino particolarmente eleganti, fino alle scatole dedicate al cibo da asporto.

Tutte queste soluzioni possono essere modificate per quanto riguarda il colore, le dimensioni, il tipo di materiale, la sagomatura e il template, inoltre, è anche possibile inserire del testo – dagli slogan a particolari messaggi promozionali – da aggiungere alla stampa del logo dell’azienda.

Uno dei punti di forza di Sprint24, che ha contribuito a decretarne il successo nel corso degli anni, è l’esclusivo servizio di supporto tecnico che fornisce ai suoi clienti. Oltre alla stampa del materiale vera e propria, infatti, il team tecnico è a disposizione per fornire informazioni oppure, in caso di indecisione, per consigliare nella scelta della miglior configurazione grafica per le proprie esigenze.

Nel giro di breve tempo sarà quindi possibile ricevere direttamente in ufficio o al domicilio il contenuto dell’ordine. In più, per necessità stringenti Sprint24 mette a disposizione il pacchetto Business, con cui si impegna a completare l’ordine entro un determinato giorno e a spedire la merce a stretto giro, servendosi di un corriere espresso.

Perché il packaging è un valore aggiunto

Il packaging personalizzato è un importante strumento di marketing perché può essere considerato un vero e proprio biglietto da visita, oltre che dei prodotti, anche della propria azienda.

Giocando con gli elementi accessori, infatti, comunicare con i propri clienti è ancora più semplice: attraverso le “thank you card” disponibili su Sprint24, ad esempio, si può inserire un messaggio all’interno degli ordini per ringraziare gli utenti della preferenza accordata, così come optando per una carta da imballaggio personalizzata, è ancora più semplice rafforzare la brand identity.

Sprint24, quindi, è il partner ideale per realizzare prodotti di alta qualità in poco tempo e con la possibilità di poter personalizzare ogni box secondo le proprie necessità.

(0)