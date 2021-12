Ottimizza la produttività migliorando lo spazio di lavoro: 4 idee

È stato dimostrato come migliorare l’ambiente di lavoro influisca positivamente sulla produttività.

Godere di uno spazio illuminato dalla luce naturale, una scrivania ordinata con oggetti utili e piacevoli, incluse un paio di piante verdi, e avere a disposizione ciò che è indispensabile ogni giorno, è fondamentale per lavorare al meglio. Dipendenti felici lavorano meglio e di più, con risultati spesso superiori alla norma così come dimostrato da recenti studi di settore.

Il luogo di lavoro dovrebbe sempre godere di serenità, collaborazione e stima reciproca tra direzione e impiegati, ma spesso questo non succede. A volte, trovare la soluzione a un ambiente di lavoro poco produttivo non è facile. Ecco perché bisogna partire dal basso e identificare le mancanze una ad una, analizzando l’ambiente di lavoro alla ricerca di soluzioni pratiche.

Spazio al gioco

Anche le più grandi aziende del mondo e i giganti della tecnologia offrono ai propri impiegati degli spazi unici per relax e divertimento.

Non bisogna esagerare, infatti possono bastare delle poltrone comode, un tavolo da calcio balilla, delle carte, flipper, o semplicemente una TV e magari una console per giochi. Lo scopo è dare a tutti la possibilità di staccare totalmente, per almeno una mezz’ora, dal lavoro e poter rigenerare la mente nel modo migliore possibile, per tornare alla scrivania più carichi che mai.

Cibo e rinfresco

Un angolo dedicato a cibo salutare e bevande di qualità? Ecco cosa ci vuole per migliorare la produttività, sia in home office che in sede.

Mangiare bene e bere a sufficienza aiuta la mente a ricordare meglio e produrre di più, però molti lavoratori dimenticano questa regola fondamentale e mangiano quel che capita durante la pausa pranzo. Aiutali a prendere la decisione giusta offrendo snack salutari e bevande gratuite in borracce di alluminio eco-sostenibili.

Fai un regalo utile

Puoi regalare ai tuoi dipendenti delle borracce personalizzate che ogni giorno possono utilizzare per idratarsi e aiutare la mente a tenere il ritmo in ufficio o in home office.

Scegli le borracce più adatte al tuo spirito aziendale su Maxilia.it e personalizzale come vuoi tu! Fai stampare un messaggio motivazionale, il tuo slogan aziendale, oppure solo il logo e il nome dell’impresa, rendendo le borracce originali e piacevoli da tenere sulla scrivania. È facile e aiuta l’employer branding.

Attività fisica per migliorare

Sin dal secondo dopo guerra, è stato dimostrato come l’attività fisica sul luogo di lavoro migliori i risultati dei singoli lavoratori. In Italia, sono state diverse le aziende che fino agli anni Ottanta hanno offerto degli spazi gratuiti per allenarsi in sede. Tuttavia, dato che si trattava di una soluzione adatta, per costi e spazi necessari, solo alle più grandi aziende, oggi molte compagnie offrono delle convenzioni per palestre esterne, in modo che i dipendenti possano allenarsi dopo l’orario di lavoro e trarne grande beneficio.

È un modo di prendersi cura dei propri collaboratori che è anche in grado di migliorare i risultati professionali in modo costante. Migliora l’ambiente di lavoro creando un’area relax dove i tuoi impiegati possano rigenerarsi per maggiore produttività e buon umore garantito!

(1)