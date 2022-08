Il futuro della didattica è digitale: a Milazzo il 9 settembre arriva GEGItalia on Tour

Si terrà a Milazzo, il prossimo 9 settembre, la terza tappa di GEGItalia on Tour: l’importante ciclo di eventi organizzato da Google for Education Italia in collaborazione con il “Gruppo Educatori Google – Italia” per dar vita ad un momento di confronto fra docenti sulla didattica digitale e condivisione di buone pratiche didattico-educative. All’evento si sono già iscritti oltre 100 docenti.

«La Didattica Digitale – spiega Bernadette Ferlazzo, responsabile dell’evento messinese per GEG Italia e docente presso l’i.c. “Manzoni – Dina e Clarenza” di Messina – ha avuto come momento di massima diffusione i difficili mesi della pandemia e oggi, anche con il ritorno alle classi in presenza, costituisce un elemento imprescindibile per rendere più coinvolgenti e dinamiche le lezioni. Sono tantissimi i modi e gli strumenti per poterlo fare, tante le competenze e gli spunti che stimolano nei più giovani grazie all’utilizzo in classe della tecnologia: da questa consapevolezza è nato il desiderio degli Educatori Google, in collaborazione con Google for Education Italia, di organizzare occasioni di incontro per mostrare le potenzialità, la versatilità e gli aggiornamenti delle Google app.».

«In particolare – prosegue la responsabile dell’evento e membro dello staff di GeG Italia – la tappa siciliana sta prendendo forma grazie alla disponibilità dell’I.T.T. Majorana, che ha accettato con entusiasmo di partecipare al progetto, di tutto il comune di Milazzo, che si è mostrato assai ospitale, e a “Education in progress Italia” nella persona di Aldo Cammara, primo sostenitore dell’evento messinese».

GEGItalia on Tour a Milazzo: il programma

L’evento del 9 settembre prevede che le sessioni di lavoro abbia inizio alle ore 9:00 nella suggestiva location del Castello di Milazzo, negli spazi generosamente messi a disposizione dall’amministrazione locale.

Dopo un momento di accoglienza e i saluti istituzionali del Dirigente dell’Ambito Territoriale di Messina prof. Stello Vadalà, dell’attuale dirigente dell’’I.T.T. Majorana prof. Rinaldo Nunzio Anastasi, del nuovo dirigente – in carica dal primo settembre – prof. Bruno Lorenzo Castrovinci, del dott. Giovanni Mangano presidente dell’AMP di Milazzo e delle altre autorità presenti, interverranno i membri del gruppo GEG Italia: il prof. Giuseppe Corsaro e il dott. Marco Berardinelli.

Il team di GEG Italia introdurrà i lavori con una tavola rotonda sul tema “Quale futuro per la didattica?”, a seguire è previsto un intervento del prof. Corsaro – formatore PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) e formatore dell’USR Sicilia e del Centro Studi ImparaDigitale – dal titolo ”Sviluppare le competenze digitali del docente. Quale formazione?”, concluderà i talk del mattino il dott. Berardinelli, con l’intervento ”Preparare gli studenti alle professioni del Futuro”.

Dopo la pausa pranzo libera, i lavori proseguiranno dalle 15:30 presso la sede centrale della scuola ospitante, ’l’I.T.T. Ettore Majorana, dove si terranno i workshop tematici dedicati alla funzionalità e alle potenzialità degli strumenti della Google Workspace. Questi verranno tenuti dagli educatori dello staff di GEG Italia, Formatori Certificati Google: oltre alla prof.ssa Ferlazzo, ci sarà la co-leader del gruppo prof.ssa Marilena Ferraro e i prof. Massimiliano Catucci e Luigi Di Somma. Ogni workshop – della durata di un’ora – sarà tenuto da ciascuno di questi docenti per tre volte, così da permettere a quante più persone possibile di partecipare; verranno ammessi infatti circa 50 docenti a sessione.

Di seguito l’elenco completo delle tematiche trattate nei workshop della tappa di Milazzo di GEGItalia on Tour:

“Storytelling con Google Workspace tra creatività e inclusione” – professoressa Marilena Ferraro

“La collaborazione con Google documenti e Google slides” – professoressa Bernadette Ferlazzo

“Sicurezza e privacy nei Chromebooks” – professor Massimiliano Catucci

“Il teacher center e le certificazioni Google educator” – professor Luigi Di Somma

La fine della formazione è prevista per le 19:00 con un momento conviviale finale.

L’incontro, totalmente gratuito, prevede il rilascio di attestato di partecipazione. Per partecipare è necessario compilare il form disponibile al seguente link https://forms.gle/UnR4AqwVT3xNadCy5

Hanno già compilato il link per assicurarsi la presenza circa 100 docenti e le iscrizioni verranno chiuse non appena si arriverà al numero di 200 partecipanti. Qualora il workshop richiesto risultasse già pieno lo staff si riserva di invertire l’ordine orario delle scelte effettuate rispettando la priorità di prenotazione.

Per ulteriori info: scrivere all’indirizzo staff@gegitalia.online

