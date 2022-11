Finanza personale: sempre più diffuse le app di trading per investire sui mercati

Il 2022 verrà probabilmente ricordato come quello dell’avvento definitivo della cosiddetta finanza personale, ovvero della tendenza sempre più consolidata da parte di molte persone a gestire in modo autonomo i propri investimenti finanziari. Questa possibilità si è diffusa enormemente negli ultimi anni, soprattutto grazie alle sempre più usate app per il trading online, ma è diventata una vera e propria abitudine per moltissime persone, anche in Italia, nel corso dell’ultimo anno solare.

La finanza personale sta riscuotendo un grande successo perché è considerata in grado di cambiare letteralmente le “regole” non scritte degli investimenti. In passato infatti le operazioni di investimento erano condotte principalmente da esperti del settore o da persone che affidavano i propri risparmi a consulenti finanziari o postali. Oggi le cose sono cambiate perché le app di trading consentono ai propri iscritti di utilizzare, molto spesso gratuitamente, degli strumenti formativi che permettono loro di accrescere le proprie competenze e investire poi così in completa autonomia.

I vantaggi delle migliori app

Le migliori app per fare trading online, ovvero quelle utilizzate da un numero elevato di utenti e considerabili sicure perché in possesso dei requisiti di sicurezza previsti dalle normative vigenti, sono in grado di offrire ai propri iscritti delle funzionalità molto elevate. Possono essere utilizzati con qualsiasi smartphone o tablet di ultima generazione che abbia accesso alla rete internet, tramite Wi-Fi o consumo del traffico dati. Inoltre molto spesso le migliori app includono anche una serie di servizi e funzionalità che le caratterizzano, rendendo ognuna di queste più o meno adatta ad un determinato utilizzatore.

Le migliori app del momento presentano molti vantaggi, come ad esempio la possibilità di utilizzare strumenti di grande importanza:

Modalità demo .

. Corsi di formazione.

Strumenti di gestione.

Analisi tecnica .

. News di aggiornamento.

Lettura dei trend.

Copytrading .

. Social trading.

La modalità demo permette agli iscritti di effettuare una simulazione di uno o più investimenti con denaro virtuale, in modo da valutare poi gli effetti prodotti nel corso del tempo. Questa funzionalità è molto utile per sviluppare le competenze necessaria ad utilizzare l’app, conoscendo così le diverse funzionalità, e anche per accrescere la conoscenza delle logiche che influiscono sull’andamento dei diversi asset che un investitore può inserire nel proprio portafoglio. Per i principianti sono poi molto utili i corsi di formazione, che consentono di imparare delle interessanti strategie di investimento.

Le app prevedono poi la possibilità per gli iscritti di consultare gratuitamente la lettura dei trend di investimento e l’analisi tecnica, ovvero la funzionalità utile per provare ad individuare dei buoni punti di ingresso e di uscita da un’operazione. Sicuramente sono utili anche le news di aggiornamento che i broker elaborano per i propri iscritti, le quali solitamente vengono inviate loro via mail, in quanto permettono di conoscere delle dinamiche macroeconomiche che influiscono sull’andamento dei titoli.

Le migliori app del momento

Le app per investire presentano quindi dei notevoli vantaggi per gli utilizzatori ma ovviamente non sono tutte uguali tra loro. Alcune di queste sono maggiormente gettonate dai principianti, mentre altre si rivolgono prevalentemente ad un pubblico di trader professionisti. La più utilizzata in assoluto è quella di eToro, leader del settore, che presenta delle grafiche molto intuitive, tantissime funzionalità e si presta ad essere utilizzata da utenti di ogni livello di esperienza. Questa app è famosa anche per due strumenti particolarmente amati, quali sono il copytrading e il social trading.

FP Markets e Capital.com sono invece conosciute per l’alta qualità dell’analisi tecnica e sono quindi molto amate dai trader esperti, anche se al tempo stesso hanno saputo semplificare la versione base della propria piattaforma per essere utilizzabili anche dai principianti. Altre due piattaforme molto utilizzate sono Trade.com e Avatrade che possono essere considerate gettonate da un pubblico di livello intermedio ma che riscuotono un livello elevato di apprezzamenti soprattutto sul web.

Inoltre è sicuramente da menzionare anche IQ Option che ha la particolarità di avere il deposito minimo richiesto più basso in assoluto, pari soltanto a 10 euro e delle grafiche orientate ad un approccio gaming (altamente intuitive). Di conseguenza questo broker è particolarmente amato dagli utenti che desiderano fare dei test con importi molto contenuti, per capire se il trading online può essere un settore di loro interesse. In generale oggi quindi esistono diverse alternative di alto livello per chi desidera iniziare ad investire autonomamente grazie alla cosiddetta finanza personale.

