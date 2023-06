Espandi le tue funzionalità con ONLYOFFICE Docs: AI helper, disegni a mano libera e tante novità per i calcoli

ONLYOFFICE Docs 7.4, una suite per ufficio open source, è stata rilasciata, e offre una serie di nuove funzionalità e miglioramenti che renderanno l’esperienza utente più completa e versatile. La nuova versione degli editor online offre un insieme di strumenti avanzati che coprono diversi aspetti della collaborazione sui documenti, fogli di calcolo, presentazioni e moduli digitali, modifica e lettura di file PDF e e-book.

AI helper avanzato

È stato significativamente potenziato il plugin ChatGPT aggiunto all’ampia famiglia dei plugin all’inizio dell’anno. Le sue funzionalità estese adesso sono disponibili in modalità semplificata e ti permettono di:

Ottenere le risposte immediate alle domande di qualsiasi complessità,

Generare le immagini che descrivono il contentuto del tuo documento,

Trovare le parole chiavi nella parte individuata,

Riassumere il contenuto del testo selezionato,

Trovare definizioni dei termini utilizzati,

Aggiungere le traduzioni,

Cercare sinonimi e tanto altro ancora.

La nuova versione di ONLYOFFICE Desktop Editors, disponibile gratis su qualsiasi sistema operativo, dispone della nuova funzionalità Plugin Manager. Grazie a questo gestore di plugin puoi aggiungere vari add-on nell’interfaccia dell’editor in pochi clic.

Disegni negli editor

Adesso puoi creare slide, file di testo e fogli elettronici in modo ancora più creativo grazie alla possibilità di aggiungere i disegni a mano libera utilizzando una penna o un evidenziatore.

A parte i schizzi la nuova versione porta con se un strumento utile per navigare tra i colori e le sfumature, cosidetto contagocce. Adesso creare la propria tavolozza dei colori è diventato molto semplice.

Salvataggio di documenti, fogli elettronici e oggetti come immagini

La nuova opzione ti permette di salvare i tuoi documenti di testo e fogli di calcolo come file PNG e JPG e inviali come immagini.

A parte questo, puoi salvare forme, grafici, Text Art, Smart Art, caselle di testo e altri oggetti creati nei tuoi documenti come file PNG e usarli prossimamente come immagini separate.

Combinazione di documenti

Per una revisione di documenti aziendali come contratti o accordi, gli sviluppatori di ONLYOFFICE hanno creato una funzionalità che semplifica il processo di revisione e collaborazione sui contenuti e offre un modo semplice per combinare diverse versioni di un documento.

Praticamente, l’opzione ti permette di unire due versioni di un documento creare una sola, mantenendo tutte le revisioni e le modifiche non risolte.

Creatore di moduli ottimizzato

Con la nuova versione della suite per ufficio online creazione dei moduli ONLYOFFICE diventa ancora più versatile:

aggiungi un nuovo modulo senza uscire dal modulo attuale;

utilizza impostazioni dei valori di default (non si può compilare i moduli in modalità modifica);

monitora le modifiche apportate più comodamente;

goditi di funzionamento migliore dei campi più piccoli all’interno dei moduli complessi.

Novità nei fogli di calcolo

Grafici a radar. Applica grafici radar nei tuoi report e illustra i dati complessi. Sono disponibili anche nei documenti di testo o nelle diapositive.

Protezione ancora più sicura. Utilizza gli intervalli protetti e consenti la modifica solo agli utenti appropriati. Altri colleghi che hanno accesso alla cartella possono comunque visualizzare il contenuto, ma non modificare gli intervalli selezionati.

Nuove formule. Calcola in modo più efficace e preciso con le formule aggiunte di recente: SEQUENCE, XMATCH, EXPAND, FILTER, ARRAYTOTEXT e SORT.

Tabelle pivot migliorate. Usa l’impostazione ‘Mostra valori’ disponibile nella nuova versione e presenta rapidamente i valori con le opzioni del menu contestuale per semplificare lavoro con le tabelle pivot.

Allora, è arrivato un momento giusto per provare la suite per ufficio potente e sicura.

Scarica la versione self-hosted di ONLYOFFICE Docs 7.4, integrando gli editor di documenti online tramite i connettori già pronti o utilizza gratuitamente ONLYOFFICE Desktop Editors sul tuo pc personale.

Gli editor online all’interno di piattaforma ONLYOFFICE DocSpace, creata per rendere la collaborazione documentale semplice e sicura, verranno aggiornati prossimamente.

(3)