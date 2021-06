Discovering Messina in English: arriva il campus estivo per bambini in lingua inglese

Imparare l’inglese scoprendo le bellezze della città di Messina. È questo l’obiettivo di Discovering Messina in English: il campus bilingue che offre a bambini e ragazzi messinesi dagli 8 ai 12 anni un’occasione unica per l’estate alle porte.

La proposta arriva dalla scuola di inglese JM English che, in collaborazione con Scuola Savio e il sostegno di Pasticceria Irrera, ha organizzato la settimana itinerante in lingua inglese alla scoperta della nostra città.

«L’idea è quella di far conoscere a bambini e ragazzi la splendida città in cui vivono, permettendo loro di scoprire tutta la bellezza che può offrire. Dal mare alle colline: non solo panorami mozzafiato ma anche architettura storica, sport acquatici e tanto altro. Sempre accompagnati dai docenti madrelingua che garantiranno lo svolgimento delle attività in lingua inglese» spiega Michele Li Vecchi, Founder di JM English.

Dopo l’anno trascorso, pieno di restrizioni, distanze, mascherine e didattica a distanza, i più giovani hanno ancora più bisogno di vivere all’aria aperta, divertirsi insieme in sicurezza, dare libero sfogo al loro bisogno di movimento e alla creatività.

Grazie a Discovering Messina in English bambini e ragazzi potranno partecipare a gite nella natura, trascorrere giornate in riva al mare con sport ricreativi e passeggiare alla scoperta dei principali siti storico-artistici della città. Ogni settimana attività sempre nuove, dal mattino fino al pomeriggio, all’interno di un progetto educativo e ricreativo unico nel format.

Come partecipare

Discovering Messina in English coinvolgerà, dalle 8.00 alle 16.00, istruttori sportivi, assistenti, educatrici e docenti madrelingua che accompagneranno i ragazzi nelle attività.

Il punto di incontro sarà sempre la Scuola Savio sita in Via Lenzi. Dalla scuola salesiana i partecipanti si sposteranno – seguendo il programma settimanale – alla scoperta di boschi, spiagge, siti artistici, etc.

«Si tratta di un’offerta nuova che vogliamo offrire ai più giovani. Una vacanza nella loro città al termine della quale, siamo sicuri, i partecipanti inizieranno a guardare Messina con occhi nuovi», racconta Nino Caselli, Dirigente della Scuola Savio.

Tutte le attività si svolgeranno all’aperto, i pasti saranno organizzati dalla Pasticceria Irrera, il trasporto nei luoghi esterni sarà incluso.

Il campus prende il via il 14 giugno per quattro settimane. I bambini potranno iscriversi ad una o più settimane, vivendo esperienze sempre nuove.

Per info e prenotazioni:

