Borsa e investimenti: ecco le azioni più interessanti del momento secondo gli analisti

La grande incertezza sui mercati finanziari sta creando molti dubbi sulle scelte di investimento di tantissime persone. In un contesto caratterizzato da una guerra di difficile interpretazione, una pandemia in corso ed un’inflazione mai vista, la grande protagonista in borsa è la volatilità. Se da un lato questo rende più difficile fare delle previsioni a medio e lungo termine, dall’alto crea interessanti opportunità per chi opera in ottica di breve e brevissimo periodo.

Riuscire ad individuare gli asset su cui puntare però non è affatto semplice. Di solito in periodi di crisi ed incertezze si punta sui beni rifugio, ma la quotazione dell’oro stenta a decollare. Le criptovalute stanno recuperando terreno dopo alcuni mesi di grande difficoltà. I prezzi delle materie prime sono schizzati alle stelle. Per quanto riguarda le azioni è necessario approfondire il discorso, perché ci sono alcuni settori da monitorare con grande attenzione.

Come investire in borsa nel contesto attuale

Il mercato azionario, nonostante la comparsa di asset sulla carta più attraenti, continua ad esercitare un fascino incredibile su tantissimi investitori e su tantissimi aspiranti tali. Rispetto a qualche tempo fa accedere a questo mercato è molto più facile: prima era possibile investire in azioni solo rivolgendosi a banche e Sim per ordinare l’acquisto; oggi ci sono delle piattaforme online che permettono di operare in completa autonomia.

La facilità di accesso però non deve far pensare che operare con successo sul mercato azionario sia altrettanto semplice. Servono studio, impegno, costanza e competenze per riuscire ad ottenere il meglio dai propri investimenti. A coloro che si stanno avvicinando per la prima volta al mondo delle negoziazioni digitali si consiglia di seguire il tutorial di tradingonline.blog, che con un linguaggio semplice spiega come, dove e quando investire sui titoli azionari.

Investimenti tradizionali e trading online sul mercato azionario

Esistono due modalità di investimento in borsa con le azioni. L’investimento tradizionale è quello che prevede l’acquisto del titolo: questa operazione fa diventare azionisti e gli eventuali profitti sono legati al dividendo ed alla plusvalenza che si ottiene se si riesce a rivendere il titolo ad un prezzo più alto. In altre parole, ci può essere un profitto solo se la quotazione dell’azione aumenta nel corso del tempo.

C’è poi la possibilità di investire in azioni tramite degli strumenti finanziari derivati che ne replicano la quotazione. Questo è quello che permette di fare il trading online: si negoziano strumenti come i CFD, quindi non si acquistano le azioni, però c’è la possibilità di speculare su tutte le variazioni di prezzo, anche quelle al ribasso. Per farlo bisogna iscriveri ad una piattaforma di un broker regolamentato come eToro, Capital.com, FP Markets o IQ Option.

Le indicazioni degli analisti sulle azioni più interessanti

L’abilità dell’investitore e del trader consiste anche nell’individuare le azioni su cui puntare. La scoppio del conflitto in Ucraina ha causato un forte rallentamento della crescita economica globale, anche se al momento non si parla di recessione. Ci sono però dei settori che meritano di essere seguiti con grande attenzione. In questo momento le quotazioni delle materie prime energetiche tradizionali stanno volando, ma in ottica di medio e lungo periodo si deve puntare sulle società attive nelle rinnovabili.

Un altro comparto che può regalare molte sorprese è quello dei titoli tech: l’e-commerce non ha ancora esaurito la sua crescita, ma il focus si sposta soprattutto sulla cyber security, sul gaming e sulla galassia del metaverso. Il settore dei titoli farmaceutici ormai va sempre tenuto in considerazione; vanno monitorati anche il mercato dell’intrattenimento ed il settore del food. Prima di puntare sui titoli di lusso occorre vedere gli sviluppi della crisi in Ucraina.

