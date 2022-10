Black Friday: storia di un evento commerciale

Novembre si avvicina, e nella fatidica data del 25, come da anni a questa parte, non c’è dubbio che il Black Friday sarà l’evento di shopping più impattante dell’anno, con una settimana (se non di più) all’insegna dei saldi e con i negozi (fisici o online) che vedranno moltissime persone entrare per comprare qualsiasi tipo di articolo.

Da quando è arrivato in Italia, il Black Friday ha avuto una risonanza incredibile, ed è diventato in poco tempo l’evento di shopping più atteso dell’anno, tra sconti e offerte imperdibili. Ma quando è stato inventato questo evento? Com’è arrivato qui in Italia? Scopriamo la storia del Black Friday.

Le origini americane

È quasi scontato pensare che questo evento sia partito dagli Stati Uniti, e in effetti è davvero così. Indicato come il Venerdì successivo alla festa del Ringraziamento in America, il “Venerdì Nero”, secondo la teoria più accreditata, è nato nel lontano 1924, quando Macy’s (una catena di negozi di grande distribuzione) decise di festeggiare l’inizio delle festività natalizie (e del periodo di acquisti) con una parata. Parata in cui vennero aperti tutti i loro negozi e vennero presentati sconti fuori dal comune per invogliare il cliente a comprare più articoli. Questa trovata fu ben vista sia dai clienti che dagli imprenditori americani, che iniziarono a spremere le meningi e dar vita ad un vero e proprio evento nel corso degli anni.

Anno dopo anno, questa iniziativa è diventata una specie di tradizione, prendendo il nome di “Black Friday”. Ci sono varie teorie che cercano di dare un senso a questo nome, ma la più accreditata è da ricercare nei libri contabili dei commercianti del tempo, dove le perdite venivano segnate con l’inchiostro rosso, mentre le entrate in nero. Un’altra teoria, sicuramente più curiosa, è legata ai vigili urbani in USA, che nel famoso venerdì passarono un vero e proprio inferno per gestire il traffico nelle città, tanto da chiamare quel giorno proprio “Venerdì Nero”.

Com’è arrivato qui in Italia?

Quando viene presentata un’idea o un evento così importante negli USA, è difficile che il tutto non venga esportato anche in Europa. Questo evento ha sempre fruttato molto in termini economici, perciò vedere da lontano un fenomeno simile fa sicuramente accendere la lampadina.

Se si pensa al mese di novembre senza questo evento, possiamo facilmente capire che in questo mese le vendite non siano poi così tante, specialmente per il fatto che questo periodo arriva dopo i saldi estivi, dove i clienti si sono già “scatenati”. Ecco perché portare i clienti in negozio con sconti e offerte in un periodo simile può rivelarsi una scelta più che efficace per evitare perdite o scarsi numeri nelle vendite. Dall’altro lato, è il periodo che precede le feste natalizie, perciò molti decidono di anticipare l’acquisto dei vari regali di Natale proprio in questo giorno, anche se in realtà l’evento viene spesso esteso ad un’intera settimana di saldi.

Il genere di articolo più venduto durante questo periodo è sicuramente quello elettronico, tra smartphone, computer e dispositivi di qualsiasi tipo. Negozi come Trony nel Black Friday danno vita ad un evento che si estende in più giorni, in cui è possibile comprare articoli di elettronica (e non) a prezzi stracciati.

Il “fratello minore” del Black Friday è il “Cyber Monday”. In questo Lunedì l’elettronica è la vera protagonista. Per un intero giorno vengono offerti ulteriori sconti sugli articoli più desiderati nell’elettronica odierna, con i clienti che sono disposti a tutto pur di arrivare prima e comprare gli oggetti desiderati.

Avete mai acquistato durante il periodo del Black Friday? Adesso sapete qual è la sua storia. Come in ogni anno, anche in questo 2022 le previsioni promettono davvero bene, con un evento che si prospetta ancora come il più importante dell’anno per molti negozi.

