Al San Domenico Savio di Messina apre la scuola media paritaria

Da oltre 90 anni la storica sede della Scuola San Domenico Savio, sita in Via Lenzi a Messina, forma e accudisce i giovani della città. Negli ultimi anni ha ampliato la sua offerta formativa dal Nido, alla Primaria e alla Media Parentale.

Adesso la Scuola Savio 4.0 è lieta di comunicare alla città che riaprirà per gli studenti la Scuola Media Paritaria (classi SS1G).

La notizia viene data dal dirigente scolastico professor don Umberto Romeo: «200 anni fa Don Bosco ha sognato “una schiera di giovani”, e per i giovani ha sognato oratori, centri professionali, scuole serali e diurne per dare loro la possibilità di “essere cittadini protagonisti della loro crescita nella società”. Oggi anche noi con Bosco viviamo questo sogno e offriamo ai giovani della nostra città una bilingual and digital school che coniuga innovazione e tradizione secondo una visione antropologica ispirata all’umanesimo cristiano e alla pedagogia di don Bosco in una prospettiva aperta».

Anche per gli alunni della scuola media, così come per gli allievi della scuola primaria e della scuola dell’infanzia, è programmata un’offerta formativa che prevede il bilinguismo in collaborazione con lo storico partener Jm English e ampio spazio dedicato alla digitalizzazione. Un team di docenti di alto profilo professionale e di esperienza consolidata sono pronti ad accogliere gli studenti. I locali sono stati rinnovati e dotati di nuovi strumenti e attrezzature.

+1

Loading... ×

La direttrice didattica, la professoressa Annagiulia Pellizzotto tiene a ricordare che la Scuola intende così proseguire la tradizione educativa di Don Bosco, formando “onesti cittadini e buoni cristiani”. La formazione salesiana consente ai giovani allievi della Scuola San Domenico Savio di crescere maturando e valorizzando i propri talenti, sviluppando il pensiero critico e il discernimento tutto questo risorsa preziosa per tutta la comunità.

Sono già aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2023/2024 ed è possibile contattare la segreteria della scuola per ogni approfondimento scrivendo a info@scuolasavio.com o contattando telefonicamente i responsabili ai numeri 0908790705 e 3478358420.

(17)