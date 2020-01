Acquisti online: il trend del rimborso cashback è positivo

Il cashback è un’abitudine sempre più consolidata in coloro che ogni giorno si affidano agli acquisti online. Si stima che il dato, ancora ben lontano dalle cifre che si registrano negli Stati Uniti, sia in forte crescita anche in Italia, dove la possibilità di ricevere indietro una percentuale di spesa effettuata – il cosiddetto cashback, appunto – fa gola a molti. Il sistema, che si è già affermato più delle classiche raccolte punti, si basa infatti sul principio del “più spendi meno spendi”, un’abitudine di derivazione tutta anglosassone, che riconosce a ogni acquirente un rimborso al variare della spesa effettuata. Oggi, tra le realtà che garantiscono un ottimo servizio di cashback e fidelizzazione c’è Bestshopping, un portale che, con i suoi oltre 1500 negozi affiliati, offre ai clienti il rimborso sicuro su qualsiasi tipologia di articolo acquistato.

Come funziona il cashback

Accumulare cashback su Bestshopping.com è molto semplice. Basta creare un account personale sul portale, selezionare l’e-commerce in cui si desidera fare compere, tra i migliaia di siti affiliati al cashback, e procedere alla transazione. Bestshopping, in particolare, annovera tra i suoi partner alcuni tra i negozi online più ricercati dagli amanti degli acquisti online, come i quotatissimi colossi di Amazon ed Ebay, ma sul portale sono presenti anche i brand più noti di abbigliamento, oltre ai marchi che si occupano di articoli per la cura della persona e per la prima infanzia. Spazio poi ai servizi finanziari, agli e-shop di prodotti farmaceutici e ai principali distributori di hi-tech, senza contare le numerose proposte dedicate agli amanti dei viaggi, che su Bestshopping possono prenotare hotel, biglietti per il treno e per l’aereo, interi pacchetti vacanze o buoni carburante; il tutto, naturalmente, ottenendo un cashback sicuro sulla spesa effettuata.

Come richiedere il rimborso

Il rimborso per ogni acquisto è sempre garantito da Bestshopping, che assicura a tutti i clienti una percentuale di cashback sul proprio esborso economico. L’acquirente può così accumulare credito ad ogni transazione, qualsiasi sia l’e-shop su cui ha scelto di effettuare compere e, al raggiungimento della soglia di 40 euro, può comodamente incassare l’ammontare della somma. Il bonus, naturalmente, può essere richiesto attraverso i metodi di pagamento più convenzionali, come il bonifico su conto corrente o tramite accredito Paypal; ma, in ogni caso, è possibile continuare ad accumulare credito – e ottenere un ulteriore risparmio sui propri acquisti – utilizzando la cifra per riscattare i buoni spesa e gift card, tutti affiliati al sistema di cashback e spendibili nei negozi convenzionati con Bestshopping.

I buoni spesa su Bestshopping

I buoni spesa sono il sistema migliore per continuare a risparmiare anche quando gli acquisti si effettuano offline. Su Bestshopping, infatti, è possibile richiedere in ogni momento i coupon per migliaia di negozi fisici convenzionati, da scaricare direttamente dal portale e utilizzare al momento del pagamento. I buoni spesa vengono inviati in formato digitale sulla casella di posta indicata al momento dell’iscrizione e possono essere utilizzati su uno o più acquisti, fino a esaurimento dell’importo; sono disponibili in tagli differenti, in genere da 25 a 50 euro, e sono spendibili da chiunque – proprio si rivelano per questo particolarmente adatti a diventare un’originale idea regalo. Ogni gift card acquistata, naturalmente, dà diritto a un ritorno in termini di cashback che, accumulandosi, si traduce in un ulteriore risparmio.

L’esperienza di Bestshopping

I brand che ogni giorno si affidano a Bestshopping sono sempre più numerosi. Proprio per questo, l’esperienza di acquisto sul portale è oggi tra le più complete e risponde con successo ai bisogni di qualsiasi cliente. Per scoprire se l’e-commerce dove si intende fare acquisti è convenzionato alla rete di cashback, basta semplicemente collegarsi su Bestshopping e individuare la pagina dedicata al brand tramite il motore di ricerca. Per ogni marchio, il portale offre un’apposita area dedicata alle recensioni online, con i pareri di chi, in precedenza, ha utilizzato il servizio. In aggiunta, Bestshopping pensa anche a chi è sempre in movimento: proprio per questo, mette a disposizione l’app gratuita per dispositivi mobili, da utilizzare ovunque, su tutti i brand convenzionati, per continuare ad accumulare cashback in qualsiasi momento.

