Acquisti online: grande successo per gli e-commerce di articoli sportivi

Diversi report testimoniano come, negli ultimi due anni, il mercato dell’e-commerce abbia vissuto un vero e proprio boom, con fatturati complessivi in crescita di circa il 20%, per un mercato che, ad oggi, viene attestato attorno ai 50 miliardi di euro.

L’aspetto più interessante di questo genere di ricerche riguarda la tipologia di merce acquistata attraverso questi canali, che, al giorno d’oggi, è più varia che mai. In tal senso, hanno registrato un incremento della richiesta importante anche prodotti che fino a qualche anno fa venivano acquistati soltanto nei punti vendita tradizionali, come per esempio gli articoli sportivi.

La diffusione sempre maggiore del fenomeno si deve all’ampia offerta assicurata dagli e-commerce specializzati nella vendita di questi prodotti, che mettono a disposizione degli appassionati proposte dei migliori marchi del settore a prezzi molto convenienti.

Dove acquistare articoli sportivi online

Siti e-commerce dedicati al mondo degli articoli sportivi, come ad esempio www.botteroski.com, propongono attrezzatura dedicata alle attività sportive più diverse: prodotti di qualità assoluta, dedicati sia ai professionisti delle singole discipline, sia a semplici amatori e appassionati.

Botteroski è una storica realtà nel panorama della vendita di articoli sportivi, nata ormai oltre 70 anni fa e specializzatasi nel campo degli sport invernali. Da sempre risulta un punto di riferimento per comprare attrezzatura da sci, da snowboard, ma anche da alpinismo.

Naturalmente, con il passare degli anni l’universo Botteroski si è ampliato ed oggi copre tante altre discipline, come ad esempio il ciclismo, il running, il fitness e molto altro ancora.

La presenza online è affiancata da diversi negozi fisici: a tal proposito, è bene ricordare come il Main Store di Botteroski si trovi a Limone, comune piemontese della provincia di Cuneo, ma anche che esistono altri punti vendita sul territorio.

Articoli sportivi: il successo del web passa per la ricchezza dei cataloghi

Basta visitare il sito di Botteroski per capire quanto la sua offerta sia varia e dettagliata. Per esempio, per quello che riguarda gli sci è possibile orientarsi tra moltissimi modelli, così come su scarponi, giacche, tute, guanti, cappelli, caschi, occhiali e addirittura intimo tecnico pensato appositamente per le discipline invernali.

Il tutto, ovviamente, disponibile per uomo, donna e bambino, con la possibilità di spaziare tra i prodotti più recenti ed alcuni modelli delle stagioni passate messi in vendita a un prezzo davvero competitivo.

Un altro aspetto interessante di questo e-commerce di articoli sportivi è legato alla possibilità di andare oltre il materiale tecnico legato alle più diverse discipline. Ad esempio, è anche possibile muoversi tra tantissimi prodotti adatti a chiunque voglia godersi anche una semplice escursione all’aria aperta: quindi abbigliamento tecnico, ma anche zaini, borracce, tende e sacchi a pelo.

Il tutto puntando esclusivamente su prodotti di altissima qualità, un aspetto da non tralasciare mai, specie quando si parla di sport e di attività fisica: questo genere di attrezzatura, infatti, può influire non solo sulla performance, ma, in certi casi, anche sulla sicurezza di un atleta.

Risparmiare sull’acquisto di articoli sportivi grazie al web

L’offerta di Botteroski è equamente divisa tra le più interessanti novità del mercato, presentate a prezzi concorrenziali, ed alcune offerte selezionate, che vengono aggiornate costantemente.

Ad esempio, è possibile orientarsi direttamente tra i prodotti più venduti del portale, così come optare esplorare la sezione Outlet. Si tratta di uno spazio in cui è possibile scegliere tra articoli proposti con sconti dalle percentuali variabili, tutti accomunati dal risparmio assicurato in ogni caso al consumatore.

